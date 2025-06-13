Tarım Ve Orman Bakanı, Böğürtlen İhracatını Vurguladı

YUMAKLI’NIN BÖĞÜRTLEN İHRACATINA YAKIN İLGİSİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı için Türkiye genelinde 448 ton böğürtlen ihracatının öngörüldüğünü belirtti. Ancak bu yılın sadece ilk dört ayında 427 ton böğürtlen ihracatı yapıldığını vurgulayarak, “Buradaki büyük potansiyeli görüyorsunuz.” dedi. Bakan Yumaklı, Batman’daki ziyaretleri sırasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti ve burada İl Müdürü Mehmet Aydın ile görüştü. Sonrasında AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

BÖĞÜRTLEN HASADINA KATILIM

Bakan Yumaklı, Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Gökdoğan köyünde böğürtlen hasadına katılarak çiftçilerle birlikte böğürtlen topladı. Hasat sırasında yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin risk barındırdığını ve kuvvetli yağışlar nedeniyle mahsullerin zarar görebileceğini dile getirdi. “Suyu merkeze alarak yapılan bir üretim planlaması ile bu risklerden uzaklaşılabilir.” diyen Yumaklı, tarımsal üretimde stratejik ürünlerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, üretimin yanı sıra markalaşmanın da çok önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde de ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtti.

MARKALAŞMA İHTİYACI

Bakan Yumaklı, markalaşmanın üretimden daha çok kazanç sağladığını ifade etti. “10 birime satarsınız ürettiğiniz ürünü ama markalı bir hale getirirseniz onu 100 birime satarsınız.” diyerek, üreticilerin bu konudaki çabasının önemli olduğunu söyledi. Garzan bölgesinde büyük miktarda taze meyve üretmenin ve bunu markalı bir hale getirerek ihraç etmenin önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

ÜRETİMİN SÖZLEŞMELİ YAPILMASI

Yumaklı, böğürtlen üretiminde kısa süreli hedefin 1000 ton olacağını belirtirken, özellikli ürünlerin sözleşmeli olarak üretilmesinin önemine değindi. “Eğer nereye satacağınız, ne kadar satacağınız belli değilse o kadar emeğinizi bir boşluğa bırakmış oluyorsunuz.” diyen Yumaklı, üreticilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölgesel kalkınmayı desteklemek üzere çalışmalar yaptığını da dile getirdi.

İL YETKİLİLERİNDEN DE BİLGİLER

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt’in tarımda önemli bir şehir olduğunu ve bölge ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti. 2002 yılında 45 bin dekarda 2 bin ton Siirt fıstığı üretildiğini, bu rakamın günümüzde 409 bin dekara ve 27 bin tona çıktığını belirtti. AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, böğürtlen gibi yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaşmasının üreticilere ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise buradan 35 ülkeye ihracat yapıldığını ve bölgedeki istihdamı arttırmanın önemini vurguladı.

Programda Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.