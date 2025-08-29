Tarım Ve Orman Bakanı Destek Açıkladı

ÇİFTÇİLERE VERİLECEK DESTEK ÜST SEVİYEDE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik önemli bir destek paketinin detaylarını duyurdu. Toplamda 772 milyon 805 bin liralık tarımsal destek sağlanacak. Bakanlık, bu büyük destek paketinin içeriğini belirli kalemler halinde açıkladı. 604 milyon 928 bin 344 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 97 milyon 315 bin 480 lira lisanslı depoculuk desteği, 40 milyon 640 bin 873 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 15 milyon 527 bin 935 lira sertifikalı fidan kullanımı desteği ve 14 milyon 392 bin 368 lira sertifikalı tohum üretim desteği gibi unsurlar bu destekler arasında yer alıyor.

ÜRETİM GÜCÜNE GÜÇ KATMAK AMACIYLA DESTEKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya dair yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, üretim gücümüze güç katıyoruz. 772 milyon 805 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” sözlerini ifade etti. Bu destek ödemeleri, çiftçilerin üretim süreçlerini iyileştiriyor ve tarımsal verimliliği artırma yönünde önemli bir adım oluşturuyor.

ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINA BUGÜN AKTARILIYOR

Bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak olan bu destek ödemeleri, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin ekonomik iyileşmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Bakanlığın bu adımı, tarım sektörünün gelişimine ve çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlıyor.