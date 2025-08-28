Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “2026’Dan İtibaren Her Yıl 200 Bin Hayvanı Karşılayacağız” Dedi

TARIM VE ORMAN BAKANI’NDAN YENİ HAYVANCILIK PROJESİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, besi çiftliğini ziyaret ederek “2026’dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız. Ülkeye getireceği yaklaşık kazanç 8 milyar lira civarında olacak” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yumaklı, yeni hayvancılık projeleri hakkında bilgi verirken, sütçü ırklarda dişi sperma kullanımı oranının şimdiden yüzde 25 seviyesine ulaştığını belirtti.

DİŞİ SPERMA KULLANIMINDAKİ ARTIS

Yumaklı, 3 yıllık destekleme modeli sayesinde damızlık materyalde önemli ilerlemeler sağlandığını ifade ederek “Hedefimiz, dişi damızlık materyalin ari işletmelerimizden karşılanmasıydı. Sütçü ırklarda dişi sperma kullanımı oranı şimdiden yüzde 25 seviyesine yükseldi. Bu, ülkemiz için son derece umut verici bir sonuç” dedi. Ülkede süt üretiminde herhangi bir sorun olmadığını, hatta arz fazlasının mevcut olduğunu aktaran Bakan, kırmızı ette yerli üretimi geliştirmek ve ithalat konusunu gündemden çıkarmanın ana hedefleri olduğunu belirtti.

Yumaklı, süt ve besi bölgelerinde besi materyali üretecek olan üreticilere devlet desteği sağlanacağını duyurdu. Bu bölgelerde üretilen etçi ve kombine ırk buzağılara yüzde 50 daha fazla destek verildiklerini söyledi. Ayrıca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) damızlık merkezleri ile anaç hayvan sayısının arttığını vurguladı.

GÜÇLÜ BESİ PROJESİ VE ÜRETİMİ ARTIRMA HEDEFİ

Yumaklı, “TİGEM bünyesindeki kaliteli etçi ırk damızlıkları, üreticilerimize uygun şartlarda vermeye başladık. Üreticilerimiz ilk buzağılarına kavuşmaya başladılar” diye konuştu. Sütçü ırk popülasyonunda oluşan fazlalıktan etçi ırk yavrular almak istediklerini belirten Bakan, “Üreticimizin gelirini artıracağız. İthalatla ilgili konunun gündemimizden çıkması için önemli bir dönüm noktası” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, “Bu adımlar sayesinde 2026’dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız. Ülkeye getireceği yaklaşık kazanç 8 milyar lira civarında olacak” şeklinde görüş bildirdi. Hayvancılık Yol Haritası kapsamındaki projelerle, dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin artırılması hedefleniyor. Bu çalışmalar, et üretimini güvence altına almak ve ülke genelinde bereketi çoğaltmak amacı taşımaktadır.