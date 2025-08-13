Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Gerçek Muhalefet Derdine Çare Üretmelidir.”

İBRAHİM YUMAKLI’DAN CHP GENEL BAŞKANINA TEPKİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tavırlarını eleştirerek, “siyasi ahlak ve etikten uzak, saldırgan tavrı; içinde bulunduğu çıkmazın açık bir göstergesidir” dedi. Yumaklı ayrıca, muhalefetin görevini yerine getiremediğini ve bu durumun siyasetteki iftiralar ve hakaretlerle gizlendiğini belirtti.

GERÇEK MUHALEFETİN TANIMI

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediklerinin, CHP’nin yolsuzlukları ve demokrasiden uzak genel kurulları üzerini örtme çabası olduğunu ifade etti. Bakan, “Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

MUHALEFET GÖREVİNİN ÖNEMİ

Açıklamasıyla, muhalefetin vatandaşlar için yüklenilen sorumlulukları hakkıyla yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Yumaklı, şu anda yaşanan siyasi atmosferin paniğin dışa vurumu olduğunu söyledi. Gerçek muhalefetin, sorunlara çözüm önerileri sunarak gerçekleşeceğini vurguladı.