Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Gıda Arz Güvenliği Önemli” dedi. Gereken Sulama Yatırımlarını Artırıyoruz. Muş Ovası Projesi Üretimi Artıracak. Lisanslı Depo Bölgenin İhtiyacını Karşılayacak. 17 Farklı Ürün Depolanıyor. Tarımsal Rekabet Gücümüzü Arttırıyoruz

GIDA ARZ GÜVENLİĞİNE DEĞİNİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin tanımının her gün daha fazla önem kazandığını belirterek, “Artık tarım ve gıdanın, ‘Milli Güvenlik’ meselesi olduğu her ortamda konuşulmaktadır. Son 23 yılda su ve sulama alanında güncel rakamlarla 3,3 trilyon TL yatırım yaparak 10 bin 663 tesisi hizmete aldık” dedi. Bakan Yumaklı, programları çerçevesinde önce Muş Valiliği’ni ziyaret etti, ardından DSİ Muş Ovası Pompaj Sulama 1’inci Etap İnşaatı Temel Atma ve Muş Lisanslı Depo Açılış törenlerine katıldı. Törende konuşan Bakan, Muş’un tarihine ve bereketli topraklarına atıfta bulunarak, “Bu projenin temel atma töreninde olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum. Güçlü Türkiye’nin yolunun güçlü tarımdan geçtiği düsturuyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SU VE SULAMA YATIRIMLARI

Bakan Yumaklı, Muş’un tarımsal altyapısını güçlendirmek için önemli miktarda destek ve yatırım sağladıklarını vurguladı. “Tamamlanan 3 sulama tesisi ile 83 bin 410 dekar alanı sulamaya açtık. Bu yatırımlarla Muş’ta yıllık 709 milyon liralık zirai gelir artışı sağladık” diyen Bakan, bitkisel üretim miktarının yüzde 260 artışla 2 milyon tona çıktığını ve 23 yıl önceki 47 bin dolarlık ihracatın şimdi 251 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

KÜRESEL İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Yumaklı, sürdürülebilir başarının geleceği iyi okuyarak elde edileceğini belirtti ve “Küresel iklim krizi bu manada sektörümüz için en önemli risk kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Kuraklıkla mücadele için su ve sulama yatırımlarını günümüzün ve geleceğimizin teknolojisine uyumlu planlayıp hayata geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Projelerin su kaynaklarına sahip çıkmak adına tasarlandığını ifade eden Bakan, “2028 yılına kadar kapalı sulama sistemi oranını yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

LİSANSLI DEPO AÇILDI

Açılış töreninin ardından Muş Lisanslı Depo Açılış Töreni’ne katılan Bakan Yumaklı, ülkenin tarım ve orman alanındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı. “Bu yatırımlardan biri de Tiryaki Lidaş Lisanslı Deposu” diyen Bakan, Muş’un tarımsal potansiyelinin açığa çıkarılması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Lisanslı depo ile bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını ifade ederek, “Bu depo, 20 bin ton depolama kapasitesine sahip 8 depodan oluşuyor” şeklinde konuştu.

LİSANSLI DEPOCULUK VE GELİŞME HEDEFLERİ

Bakan Yumaklı, lisanslı depoculuk faaliyetleri hakkında da bilgi vererek, bu yöntemle tarımsal ham maddelere olan talebin güvenli bir biçimde karşılandığını dile getirdi. “2025 yılı itibarıyla 29,2 milyon ton için kuruluş izni aldık. Lisanslı depoculuk kapasitesinin artmasıyla birlikte sistemin derinleşebilmesi için ulusal bir emtia borsasına ihtiyaç duyuldu” açıklamasında bulunan Bakan, tarım ürünlerinin uluslararası arenada pazarlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı. TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte sektörün gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bakan Yumaklı, son 2 yılda tarım alanında gerçekleştirilen önemli çalışmalara atıfta bulunarak, “Tarım ürünlerinin üretimi kadar, depolaması da ayrı bir teknoloji gerektiriyor. Bu kapsamda sektörün ihtiyaç duyduğu lisanslı depolama sistemini oluşturmak için çalışmalar yaptık” dedi.