Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek, Üretim Güçlenecek. Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye Demektir

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI’DAN HAYVAN PAZARLARI AÇILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır’da hayvan pazarlarını açacaklarını belirtti. Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığındaki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı’nda, her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği veren Bayburtlulara teşekkür ederek, Erdoğan’ın selamlarını iletti. Türkiye Yüzyılı’nın inşası sürecinde birlikte çalışmalarını vurgulayan Yumaklı, dertleşmek ve vatandaşlarla yüz yüze görüşmek amacıyla Bayburt’a geldiğini açıkladı.

MİLLET BİRLEŞTİKÇE GÜÇLENİYOR

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı’nın ruh ve düşünce birliği ile mümkün olacağına inandığını ifade ederek, milletin zor zamanlarda her zaman birleştiğini dile getirdi. Memleketin ve milletin bekası için çalıştıklarını belirten Bakan, “Biz yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü. Bu anlayışla memleketimizin her bir noktasında bir araya geliyoruz. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Çerkes’i yani herhangi bir ayrılık gözetmeden hepsini kucaklayacak ve bağrına basacak potansiyele sahip olan tek partiyiz.” dedi. Yumaklı, millete hizmet etmekten başka hedefleri olmadığını, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için kararlılık gösterdiklerini aktardı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR

Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü sinyallerinden biri de terörsüz Türkiye hususudur.” diyerek, Silahlı Kuvvetler’in kendi güvenliklerine tehdit oluşturanlara gereken cevapları verdiğini söyledi. Terör örgütünün, güçlü irade sayesinde teslimiyet noktasına geldiğini belirten Bakan, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu adımları pekiştireceğini düşündüğünü ifade etti. Türkiye’nin artık emperyal güçlerin ayar verebileceği bir ülke olmadığını söyleyen Yumaklı, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabalarının AK Parti hükümetleriyle devam edeceğini vurguladı.

TARIMDA LİDERLİK VE GIDA GÜVENLİĞİ

Yumaklı, tarım sektöründe daha verimli ve kaliteli üretim için çalıştıklarını, gıda arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Son 23 yılda tarım sektöründe önemli ilerlemelerin kaydedildiğini dile getiren Bakan, “Biz tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sıradayız. Dünyada da yedinci sıradayız.” ifadelerini kullandı. Gerçekleri saptırmak isteyenlere kulak asmadıklarını belirten Yumaklı, iklim değişikliği karşısında dirençli bir tarım sektörü oluşturmak için de mücadele verdiklerini söyledi.

BAYBURT’TA TARIMSAL ÜRETİM ARTIYOR

Bayburt’ta tarımsal üretim alanlarının korunması ve desteklenmesi için yapılan projelerin devam ettiğini aktararak, bitkisel üretimin 4,5 kat arttığını ve büyükbaş varlığının yüzde 14 yükseldiğini belirtti. Yumaklı, Bayburt’taki tarım ve orman yatırımlarının toplamının 24 milyar lira olduğunu ve 99 tesisin hizmete girdiğini anlattı. Hedeflerinin sadece üretim artırmak değil, kaliteyi de yükseltmek olduğunu vurguladı.

Yumaklı, tarım sayımıyla ilgili TÜİK ile iş birliği yaptıklarını belirterek, üreticilerin bu çalışmalara destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Bayburt’la ilgili 15 gün içerisinde aşılamaların tamamlanacağını ve hayvan pazarlarının açılacağını müjdeledi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı hedefinin bir tutku olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu hedefe ulaşmak için çalışacaklarını belirtti. Ziyaretleri kapsamında Bayburt’taki esnafa hayırlı işler dileyen ve çeşitli alanlarda incelemelerde bulunan Yumaklı, tarım sektöründe yapılacak çalışmalardan dolayı umutlu olduklarını ifade etti.