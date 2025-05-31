Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Muş Ovası Projesi, Bereket Sağlayacak” dedi

GIDA ARZ GÜVENLİĞİNE VERİLEN ÖNEM ARTMAKTA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde bulunduklarını belirtti. “Artık tarım ve gıdanın, ‘Milli Güvenlik’ meselesi olduğu her ortamda konuşulmaktadır. Son 23 yılda su ve sulama alanında güncel rakamlarla 3,3 trilyon TL yatırım yaparak 10 bin 663 tesisi hizmete aldık” dedi.

MUŞ VALİLİĞİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ TÖRENLERİ

Bakan Yumaklı, programı kapsamında Muş Valiliği’ni ziyaret etti ve ardından DSİ Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi’nin 1’inci Etap İnşaatı’nın temel atma töreni ile Muş Lisanslı Depo Açılış Töreni’ne katıldı. Törende Muş’un tarihi önemine ve tarımsal yatırımına değinen Bakan, “Gıda arz güvenliğinin sağlanması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güçlü Türkiye’nin yolu güçlü tarımdan geçiyor” şeklinde konuştu.

SU VE SULAMA YATIRIMLARIYLA TARIMSAL GELİŞİM

Muş’taki tarımsal altyapının güçlendirilmesi için önemli miktarda yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, “Tamamlanan 3 sulama tesisi ile 83 bin 410 dekar alanı sulamaya açtık. Yıllık 709 milyon liralık zirai gelir artışına ulaştık” dedi. Ayrıca, tarımsal üretim değerinin 14,3 milyar liraya çıktığını belirtti.

KÜRESEL İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan, geleceği iyi okumak gerektiğine dikkat çekerek, “Küresel iklim krizi sektörümüz için en önemli risk kaynağı” ifadesini kullandı. Bu bağlamda kuraklık ile mücadele için su ve sulama yatırımlarının önemini vurgulayan Bakan, “Kapalı sulama sistemi oranını yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde belirtti. Ayrıca, “Yapay zeka destekli sulama otomasyonuyla tarımsal verimi artırıyoruz” diye ekledi.

LİSANSLI DEPO YATIRIMLARI VE TARIMSAL POTANSİYEL

Muş Lisanslı Depo Açılış Töreni’nde konuşan Bakan Yumaklı, tarım ve orman alanındaki rekabet gücünün artırılması için çalıştıklarını dile getirdi. “Muş’a tarımsal potansiyeli açığa çıkarma hedefiyle önemli investisyonlar yaptık” diyen Bakan, lisanslı depoculuğun önemine vurgu yaptı. “Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 20 bin ton kapasiteli bu depo, tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde saklanması açısından büyük öneme sahip” dedi.

LİSANSLI DEPOCULUKTAKİ GELİŞMELER

Bakan Yumaklı, lisanslı depoculuk faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Ülkemizde halen 17 farklı ürün lisanslı depolarda saklanmakta” dedi. Ayrıca, lisanslı depo kapasitesinin arttığını ve ulusal bir emtia borsasına olan ihtiyaçtan bahsetti. “TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte uluslararası hububat ticaretinde önemli bir üs olma amacını taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan, “Son 2 yılda tarım alanında önemli çalışmalara imza attık ve buna devam edeceğiz” ifadesiyle sözlerini sonlandırdı.