Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş Ovası Projesini Duyurdu. Tarımsal Üretim İçin 42-45 Milyar Lira

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’ta “Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap” inşaatı temel atma törenine katıldı. Törende açıklama yapan Bakan Yumaklı, “Özellikle 3 sulama tesisiyle 83 bin 410 dekarlık bir alanı sulamaya açtık. Sadece bu yatırımlar sayesinde Muş’un ekonomisine yaklaşık 800 milyon lira civarında ekonomik kaynak sağlandı” dedi. Muş’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Bakan Yumaklı, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret etti ve ardından Vali Avni Çakır ile kentteki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bakan, Valilik ziyarinden sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve örnek çiftçilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra Mercimekkale köyündeki arıtma tesisine geçerek burada incelemeler yaptı.

BAKAN YUMAKLI’DAN GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VURGUSU

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Yumaklı, bu projenin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirtti. Törende yapılacak yatırımın bir parçası olarak 7 bin tonluk yükleme havuzunun olacağını ifade eden Bakan, “Gıda arz güvenliğinin ülkeler için öneminin her geçen gün arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu artık sadece teorik bir konu değil. Ülkelerin gücü, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği ile doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla, bakanlığımızın ana görevlerinden biri gıda arz güvenliğini sürdürülebilir şekilde sağlamak” şeklinde konuştu. Son 23 yılda muşta birçok tarımsal destek ve yatırım yapıldığını vurgulayarak, bu yatırımların büyük bir memnuniyetle gelişme kaydettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, 3 sulama tesisiyle 83 bin 410 dekarlık alanın sulamaya açıldığını ve Muş’un tarımsal üretim değerinin 33 kat artışla 14.3 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, “Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığında 13. sırada olan Muş, özellikle süt ve et üretiminde önemli mesafeler kat etti. Süt üretiminde 16. sıraya yükseldi. Muş’un tarımsal üretim ihracatı 23 yıl önce sadece 47 milyon dolarken, şu anda 251 milyon dolara yükseldi” dedi. Bu artışların Muş’un potansiyeline göre yeterli olmadığını belirten Bakan Yumaklı, yeni yatırımlarla bu rakamları artırma hedefinde olduklarını vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

“Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” diyerek iklim değişikliği ve suyun kıymetinin altını çizen Bakan, “Kuraklıkla mücadele, üretim planlaması ve su ile sulama yatırımları çok önemli. Bu alanda yerel aktörlerle birlikte çalışacağız” ifadesini kullandı.

SU VE SULAMA YATIRIMLARINDA ÖNEMLİ HedefLER

Yeni yatırımlarla beraber depolama kapasitelerini artıracaklarını belirten Bakan Yumaklı, “Kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceğiz. 2028’e kadar kapalı sulama sistemlerinde gelişmeyi yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye genelinde son 23 yılda hizmete açılan 10 bin 663 tesisin 3.3 trilyon liralık bir yatırımla gerçekleştiğini ve Muş’a 34 milyar lira değerinde 67 tesis kazandırıldığını ifade etti. Temelini atacağı projelerin 3. aşamasında, 780 bin dekarlık alana harcanacak kaynağın 42 ile 45 milyar lira arasında olacağını belirtti.

MUSHA’NIN GELECEK TARIM MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Vali Avni Çakır ise Muş’un tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, mevcut yatırımlarla beraber Muş’un tarımda Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olacağını vurguladı. Bakan Yumaklı, programa katılanlarla birlikte projelerin temelini attı ve iş makinesi kullanarak boru döşedi.