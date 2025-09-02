Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangınlarının Kontrol Altına Alındığını Belirtti

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE GÜNCEL DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın, Aydın ve Denizli’deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, ancak Karabük ve Kastamonu’da bazı yangınların devam ettiğini duyrdu. Yumaklı, Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Toprakcuma köyünde Vali Mustafa Yavuz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile son durumu değerlendirdi. Gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, “2 Eylül itibarıyla yaz mevsiminin sona ermesine rağmen iklim değişikliğinin mevsimsel kaymalarına ve öngörülemez meteorolojik durumlardan dolayı orman yangınlarıyla mücadele etmekteyiz. Teyakkuz halimiz 15 Ekim’e kadar sürecek.” dedi.

DENİZLİ’DE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Bakan Yumaklı, Aydın’ın Buharkent ilçesinden başlayıp Denizli’nin Buldan ilçesine sıçrayan ve önceki gece enerjisi düşürülen yangının gün itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını ifade etti. Gece boyunca süren müdahale ile Aydın Efeler’deki yangının da tamamen kontrol altına alındığını duyuran Yumaklı, “Bartın Ulus’taki yangın yine gece boyu olan müdahale ile tamamen kontrol altına alınmış durumda. Üç ilimizdeki üç yangın tamamen kontrol altına alındı.” şeklinde konuştu.

KAYNAKLAR VE MÜDAHALELER

Yumaklı, şu anda iki yangının bulunduğunu belirtti. “Birincisi Karabük Eflani’de başlamış, Kastamonu’nun Araç ilçesine ulaşmıştır. İkincisi ise Kastamonu Araç ilçesinde; içinde bulunduğumuz Akgeçit köyü sınırlarında başlamıştır.” bilgisini veren Yumaklı, her iki yangının yaklaşık 5 kilometre mesafede ama iki farklı yangın olarak devam ettiğini kaydetti. Yoğun ormanlık alanda müdahale için hem hava hem de kara önlemlerinin alınması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, “Hava koşulları zaman zaman ulaşımı zorlaştırıyor. Hem karadan hem de havadan ciddi müdahaleler sürmekte. Akşam saatlerine doğru bu yangınlardan güzel haberler vermeyi umuyoruz.” ifadesini kullandı.

YANGIN RİSKLERİ VE GELECEK İLE İLGİLİ TEDBİRLER

Yumaklı, bu yılki yangın tablosuna da değinerek, “1 Ocak’tan bu yana 2 bin 492’si ormanlık alanlarda toplamda 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Yıl içinde üç ayrı dalga halinde yangın yaşadık.” ifadelerini kullandı. İklim değişikliği nedeniyle yangın risklerinin arttığına dikkat çeken Yumaklı, “Batı Karadeniz Bölgesi de artık yangın riski taşıyor. Hızlı müdahale yangınların büyümesini engelliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLIK

Yumaklı, vatandaşların bilinçlenmesi ve duyarlılığının yangınlara karşı önemli olduğunu belirti. “Zarar gören yerlerin yeşillendirileceği ile ilgili kararlılığımız sürmektedir. Ormanlarımız gelecek nesiller için büyük bir emanet.” diyerek herkesin bu emanete sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Önemli eğitim çalışmaları yapıldığını belirten Yumaklı, “Yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersi orman, ağaç ve tabiat sevgisi çerçevesinde olacak. Gelecek nesillere ‘yeşil vatan’ sevgisini öğretmek için çalışmalar sürüyor.” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ VE TEŞEKKÜRLER

Yumaklı, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yürütülen çalışmalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi ve “Tüm kurumlar ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Bilgilendirme çalışmaları devam edecek, dezenformasyona itibar edilmemeli.” açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından, Bakan Yumaklı ve beraberindekiler köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.