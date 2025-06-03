Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Sağlıkla Oynayanların Gözünün Yaşına Bakmıyoruz” Dedi

BAKAN YUMAKLI’DAN GIDA GÜVENİLİRLİĞİ AÇIKLAMALARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. 1 Ocak’tan bu yana 503 bin denetim yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık” diyerek, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yaptıkları çalışmaların önemine dikkat çekti. Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Dünya Gıda Güvenilirliği etkinliğine katıldı ve burada önemli mesajlar verdi.

ÇAĞDAŞ YAŞAM VE GIDA STANDARTLARI

Yumaklı, sanayi devriminden sonra kırsaldan kente büyük bir göç hareketi olduğunu belirtti. “Bu durum istihdamı ve yerleşimi de şekillendirdi. Bugün geldiğimiz noktada, dünya nüfusunun yüzde 55’i, ülkemiz nüfusunun da yüzde 77’si kentlerde yaşıyor. Kent yaşamının şekillenmesi, beraberinde hazır gıda tüketiminde önemli artışlar getirdi” dedi. Gıda ürünlerinin standartları konusunda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “Bakanlık olarak gıdanın tohumdan çatala kadar olan sürecinin her aşamasında varız” şeklinde konuştu.

Yumaklı, Türkiye genelinde 81 ilde güçlü bir denetim altyapısına sahip olduklarını ifade etti. “41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarımız hizmet veriyor. Gıdaya yönelik 15 Ar-Ge merkezimiz var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlimiz iş başında” dedi. 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim hedeflediklerini belirten Yumaklı, “Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz” dedi. Ayrıca, 301 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

PESTİSİT DENETİMLERİ VE ÇALIŞMALAR

Yumaklı, pestisit konusunun kamuoyunda sıkça tartışıldığına dikkat çekerek, “Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde şu ana kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladık” dedi. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi gerçekleştirdiklerini ve kalıntı miktarını yüzde 35 azalttıklarını açıkladı. İhraç edilen ürünlerin yalnızca binde 1’i için bildirim aldıklarını duyurdu.

HAYVAN SAĞLIĞI VE GIDA DÜZENLEMELERİ

Bitki ve hayvan sağlığına yönelik de son 2 yılda 100’e yakın uygulama hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, “24 yıldır patates üretimini kısıtlayan patates siğili alanlarını, artık bu yıldan itibaren üretime kazandırıyoruz” dedi. Hayvan hastalıklarının yayılımını engellemek adına çeşitli önlemler aldıklarını, gıda etiketlerine yeni düzenlemeler getirildiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, gıda katkı maddelerinin bazılarını yasakladıklarını vurguladı. Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından etkinlik kapsamında kurulan il müdürlüğü stantlarını ziyaret etti.