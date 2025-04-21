Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin GIDA stoğu merkezi olmasını umuyor. Türkiye, tarım diplomasisiyle önemli çalışmalar yapıyor. Türkiye, stratejik ürünlerde kendine yeter bir ülke

TÜRKİYE’Yİ STRATEJİK STOK MERKEZİ OLARAK KONUMLANDIRMA ÇABALARINI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Türkiye’yi bölgesel ve küresel gıda stokları için bir “stratejik stok merkezi” olarak belirleme talebinde bulunduğunu açıkladı. Yumaklı, “Bütün değerlendirmeler tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Gelecek hafta düzenlenecek IV. Tarım Orman Şurası kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde “Tarım Diplomasisi Atölyesi” gerçekleştirildi. Bu etkinlikte “Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” başlıklı özel oturumda konuşan Bakan Yumaklı, tarım diplomasisinin önemine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

GELECEK 50 YILIN PERSPEKTİFİ

Yumaklı, yaklaşan IV. Tarım Orman Şurası’nın önemine dikkat çekerek, bu şuranın yalnızca bugünü değil, gelecek 50 yılın perspektifini vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Etkinlik ile tarımın diplomatik yönünü vurgulamak istediklerini ifade eden Yumaklı, gıdanın ülkelerin diplomatik bakış açılarını dönüştürdüğünü ve dünya genelinde krizler sonrası gıda arz güvenliği ile üretim yeterliliğinin öne çıktığını anlattı.

TARIM DİPLOMASİSİ STRATEJİK BİR DIŞ POLİTİKA ARACI

Yumaklı, Türkiye’nin tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak gördüklerini belirtti. “Ülkemizin coğrafi konumu, agroekonomik çeşitliliğimiz ve çok taraflı platformlardaki Türkiye’nin rolü bize bu anlamda önemli sorumluluklar da yüklemiş durumda” diyen Yumaklı, uluslararası kuruluşlarla ciddi iş birlikleri olduğunu ve çeşitli alanlarda ortak çözümler geliştirildiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, G20, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi birçok uluslararası kuruluşla tarım vizyonunu paylaşmaya devam ettiklerini belirtti. “Balkanlardan Afrika’ya, ABD’den Uzak Asya’ya kadar birçok bölgede çeşitli ülkelerle ikili iş birliği, teknik destek talepleri, bilgi ve tecrübe paylaşımları devam ediyor” diyen Yumaklı, tarım ve gıda konusunun Türkiye’nin uluslararası temaslarında her zaman önemli bir başlık olduğunu vurguladı.

GIDA SORUNLARI SÜRDÜRELEBİLİRLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Yumaklı, gıda güvenliği, iklim uyumu ve su yönetimi konularındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine değindi. Aynı zamanda, tahıl koridoru girişiminin başarılarına ve küresel gıda arzına katkısına da dikkat çekerek, “Tarım diplomasisi aynı zamanda bir barış diplomasisidir. Yani bir bölgede gıda yoksa huzur yoktur, barış yoktur” ifadelerini kullandı. Yumaklı, üretici korunmadığında sürdürülebilirlikten bahsedilemeyeceğini de vurguladı.

TÜRKİYE, TARIMSAL HASILADA AVRUPA’DA BİRİNCİ

Yumaklı, Türkiye’nin 2023 verilerine göre tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise ilk 10 ülke arasında bulunduğunu aktardı. “32,6 milyar dolarlık ihracatla tarım diplomasisinin hayata geçtiğini söylemek isterim” diyen Yumaklı, Türk tarımının krizlere karşı gösterdiği dayanıklılığı anlattı.

STRATEJİK STOK MERKEZİ OLARAK BEKLENTİLERİMİZ

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin stratejik gıda stok merkezi konumlanması için gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve Cumhurbaşkanı’nın destekleri ile bu hedefin ulaşılmasını beklediklerini belirtti. Yumaklı, Türkiye’nin krizlerin yaşandığı her coğrafyaya yakınlığının avantaj sağladığını da vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Yumaklı, su kaynaklarının korunması ve geleceğe aktarılması için sürdürdükleri projelere ve tarımda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşıma yönelik attıkları adımlara değindi. Ayrıca, Türkiye’nin tarımsal faaliyetlerde büyük oranda kendine yetebilir bir ülke olduğunu da ifade etti.