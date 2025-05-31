Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Üretmemiz Gerekir” Dedi

MÜŞ İÇİN TARIMDA YENİ YATIRIMLAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önemli bir açıklama yaparak “Üretmemiz gerekir. Bu potansiyele sahibiz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, etrafımızda üretim gücümüze ihtiyacı olan, tedarikini bizden yapmayı bekleyen birçok komşu ülke ve kardeş halk var. Onların da ihtiyaçlarını bu coğrafyadan çok rahatlıkla karşılayabiliriz.” dedi. Mercimekkale köyünde düzenlenen “Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni”ne katılan Bakan Yumaklı, programdan sonra süt sağan kadınları ziyaret etti. Ayrıca köydeki çocuklara hediyeler veren Yumaklı, çiftçilerin faaliyetlerini yerinde inceledi.

MULVET YATIRIMLAR VE POTANSİYEL

Yeni doğan bir kuzuyu seven Yumaklı, basın mensuplarına Muş için Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının temelini attıklarını belirtti. Muş Ovası’nın sulanmasıyla ilgili olarak 780 bin dekarlık alanı kapsayan projenin üç etapta hayata geçirileceğini vurguladı. “Muş, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde son derece önemli bir ilimiz. İnanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha ileri taşımak ve ortaya çıkarmak için Bakanlık olarak bütün birimlerimizle sahadayız.” şeklinde konuştu. Yatırımın büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için önemine değinen Yumaklı, Muş’un küçükbaş hayvancılık açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti.

2024 yılı Ocak ayında açıklanan 5 yıllık hayvancılık yol haritasını hatırlatan Yumaklı, “Bu haritada hem büyükbaş hem de küçükbaş için çok önemli projelerimizi hayata geçireceğimizi söyledik. Özellikle Muş için küçükbaş hayvancılıkta gençler ve kadınlar için ilave desteklerle bu üretimin daha da ileriye gideceğini ifade ettik.” dedi. Geçen yıl Muş özelinde küçükbaş hayvancılıktaki hayvan sayısının yüzde 10 artış göstermesinin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

PROJELERİN BAŞARISI VE ÇİFTÇİLERLE İŞ BİRLİĞİ

Projelerden aldıkları olumlu dönüşlere dikkat çeken Yumaklı, “Üretmemiz gerekir. Bu potansiyele sahibiz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, etrafımızda üretim gücümüze ihtiyacı olan birçok komşu ülke ve kardeş halk var. Onların ihtiyaçlarını bu coğrafyadan rahatlıkla karşılayabiliriz.” şeklinde konuştu. Çiftçilerin misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Yumaklı, “Çiftçimizin eli, emeği, alın teri bizler için son derece kıymetli. Birlikte sağım da yaptık.” sözleriyle desteklerini vurguladı. Bakan Yumaklı, ziyaretin sonunda süt sağan kadınlarla ve aileleriyle fotoğraflar çektirdi.