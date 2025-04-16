Tarım Ve Orman Bakanı İncelemelerde Bulundu

İNCELEMELER VE DEĞERLENDİRMELER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde zirai don nedeniyle büyük zarar görülen Malatya’da tarım alanlarını yerinde inceliyor. Malatya’daki kayısı bahçelerinde incelemeler yapan Bakan Yumaklı, daha sonra Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısında yer alıyor.

DAHA ÖNCEKİ DON OLAYLARI

Malatya’da 12 Nisan gecesi hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının etkili olması, kayısı gibi birçok tarım ürününde büyük hasarlara neden oluyor. Don olayından sonra, kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi farklı tarım ürünlerinde de hasar meydana geldiği gözlemleniyor. Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Yumaklı, ilk olarak kayısı bahçelerini gezerek üreticilerden ve yetkililerden bilgi alıyor.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yumaklı, burada gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında bölgedeki hasar durumu ve atılacak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuyor. Bakan Yumaklı’nın valilik ziyaretinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.