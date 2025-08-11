Tarım ve Orman Bakanı Kontrol Sağladı

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ GÜNCEL DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık” diyerek mevcut durumu açıkladı. Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kabine toplantısının ardından Türkiye’de devam eden orman yangınları üzerine Yangın Yönetim Merkezi’ne gittiğini duyurdu.

BELİRLİ BÖLGELERDE DEVAM EDEN YANGINLAR

Bakan Yumaklı, 55 orman yangınından 45’inin tamamen kontrol altında olduğunu ve devam eden yangınların enerjisinin de azaldığını bildirdi. Çanakkale-Ayvacık, Çanakkale-Ezine, Bolu-Mudurnu, Kahramanmaraş-Göksun, Muğla-Milas, Hatay-Yayladağ ve Manisa-Şehzadeler bölgelerindeki yangınlar hakkında bilgi verirken, Çanakkale-Merkez-Dardanos, Manisa-Soma ve Edirne-Enez yangınlarına müdahalenin sürdüğünü de belirtti.

RİSK UYARISI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yumaklı, orman yangınları açısından riskli bir haftadan geçildiği konusunda uyarılarda bulunmuştu. “Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım” diyerek önlemlere dikkat çekti.