Tarım Ve Orman Bakanı, Su Yönetimini Vurguladı

Bakan Yumaklı’dan Su Yatırımlarıyla İlgili Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez ilçeye bağlı Beyköy beldesinde gerçekleştirilen Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni’nde önemli ifadelerde bulundu. Suya dair yatırımları “bir an bile gecikmeksizin yapmak üzere gece gündüz 7/24 çalıştıklarını” belirten Yumaklı, “Devlet Su İşleri görevini fazlasıyla yapıyor” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “olmaz” denilen işlerin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, dünyaca bilinen barajların ve projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

İçme Suyu Projeleri ve Yatırımlar

Yumaklı, son 23 yılda içme suyu temin amaçlı 75 baraj ve göletin inşa edildiğini, bu sayede “3,4 milyar metreküp su daha fazla depolanmış” olduğunu aktardı. Kaynağından arıtma tesisine kadar 5 bin 500 kilometre isale hattı döşendiklerini anlatan Yumaklı, toplamda 115 bin kilometre borunun döşendiği bilgisini verdi. Bu uzunluğun dünyayı 3 kere saracak genişlikte bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Altyapı ve Kuraklık Sorunları

Bakan Yumaklı, şehirlerin 2050 yılına kadar olan su ihtiyaçlarının karşılamak üzere altyapının hazırlandığını belirtirken, iklim krizi nedeniyle bazı kentlerde içme suyu barajlarında problemler yaşandığını ifade etti. Yerel yönetimlerin, barajlar ve kaynak suyu kullanımlarıyla ilgili gerekli planlamaları yapmadıklarını açıklayan Yumaklı, içme suyu sorunlarının bu nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

Kayıp Kaçak Oranlarına Dikkat!

Yumaklı, “Kimi yerlerde yüzde 50, kimi yerlerde yüzde 60, kimi yerlerde ise yüzde 70’e varan oranlarda kayıp kaçağın” olduğunu açıkladı. Yerel yönetimlere kayıp kaçak oranlarını azaltma çağrısında bulunan Yumaklı, kendilerine yönelik haksız suçlamalara dikkat çekti. “Devlet Su İşleri görevini fazlasıyla yapıyor” diyen Bakan, belediyelerin su yönetimine daha aktif olarak katılması gerektiğini belirtti.

Su Verimliliği Seferberliği ve Gelecek Projeler

Bakan Yumaklı, 2023 yılında başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yatırımların hızla sunulacağını ifade etti. Türkiye’nin su stresi altında olduğunu ve kişi başına düşen suyun kritik seviyelerde bulunduğunu belirten Yumaklı, yağışlar ve iklim değişikliği ile mücadelenin önemini vurguladı. Düzce’de 47 eserin hayata geçirildiğini belirten Yumaklı, toplam maliyetin 13.5 milyar lirayı bulduğunu aktardı.

Düzce İçin Gelecek Yatırımlar

Bakan, Düzce için halihazırda devam eden 79 projenin 2025 yatırım programında yer aldığını, Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 2026 yılı bitmeden hizmete sunulacağını açıkladı. “Suyumuzu korumak, vatanı korumakla eşdeğerdir” diyen Yumaklı, suyun korunması ve tasarruflu kullanımı konusunda vatandaşların desteğinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Programın sonunda temel atma işlemleri için butona basıldı, törene katılan protokol üyeleri de yer aldı.