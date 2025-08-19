Tarım ve Orman Bakanı, Üreticilere Destek Veriyoruz

ÜRETİCİLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetim Projesi çerçevesinde zirai ilaç tüketimini azaltma hedefinin altını çizerek, “Pestisiti azaltma yönünde özellikle kararlıyız. Biyolojik ve biyoteknik mücadele bu anlamda son derece önemli” diye söyledi. Bakan Yumaklı, Ankara’nın Ayaş ilçesinde çiftçilerle birlikte domates hasadına katıldı. Hasatta AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı da yer aldı. Bakan, Ayaş domatesinin ününün Türkiye sınırlarını aştığını belirterek, “Gıda arz güvenliğimiz için çok önemli çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN DOMATES ÜRETİMİ

Bakan Yumaklı, domates üretiminde 2024 yılı itibarıyla 14,6 milyon ton hedeflendiğini ifade ederek, Türkiye’nin domates üretiminde dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığını aktardı. Kişi başı yıllık domates tüketiminin yaklaşık 109 kilogram olduğunu belirten Yumaklı, “Yeterlik oranımız bunda yüzde 117. Domates, önemli bir ihracat ürünümüz. Son 10 yıllık ortalamada yıllık yaklaşık 535 bin ton civarında ihracat söz konusu” diye konuştu. Yumaklı, bu ürünlerin aile işletmeleri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Üretim planlaması ve sözleşmeli üretime verdikleri önemliye de değinen Yumaklı, “Sözleşmeli üretim, bu işin olmazsa olmazı” dedi. Markalaşma konusuna da dikkat çeken Bakan, kırsal kalkınma desteklerinin büyük bir kısmını bu alana yönlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, Ayaş domatesinin EU kapsamında da coğrafi işaretli olduğunu hatırlatarak, ürünlerin tadı ve kalitesi ile herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

ZİRAİ İLAÇ KULLANIMINI ENGELLEME ÇABALARI

Zirai ilaç kullanımını önlemek amacıyla mücadele sürdüklerini aktaran Yumaklı, değişen hava koşullarının bitkisel üretimde zararlar oluşturduğunu belirtti. Biyolojik ve biyoteknik mücadeleye büyük önem verdikleri konusunda bilgilendirme yapan Bakan Yumaklı, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetim Projesi’ne dahil olan üreticilerin avantajlar elde ettiğini belirtti. Bu projeye katılan üreticilere mavi bayrak ve logo verilmekte olduğunu, bu durumun da pazarlama avantajı sağladığını açıkladı. Bakan, projeden haberdar olmayan üreticilerin tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak bilgi almalarını istedi.