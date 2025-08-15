Tarım Ve Orman Bakanı, Yangınla Mücadele İhtiyacını Belirtti

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “1 Haziran’dan bu yana orman yangınlarıyla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yılbaşından itibaren yaklaşık 5 binden fazla yangına müdahale ettik” diye ifade etti. Yumaklı, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Obrucak Barajı’nın açılışında yaptığı konuşmada, orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerine vurgu yaptı. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve birçok protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı. Yumaklı, “Hepimizin malumu tarım sektörü, özellikle gıda arz güvenliği bağlamında artık bütün ülkeler için bir milli güvenlik meselesi” diye belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin gıda arz güvenliğini nasıl etkilediğini de dile getirerek şunları söyledi: “Havanın sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarın şiddeti, orman yangınlarının başlamasına neden olabiliyor. Dikkatsizce çıkabilecek bir kıvılcım, geniş bir ekosistemi tehdit edebiliyor.” Ayrıca, “Türkiye’nin Akdeniz havzasında bir ülke olması ile küresel iklim değişikliğinden daha fazla etkileniyor” dedi. Su kaynaklarının korunmasının kritik olduğunu ifade eden Yumaklı, “Tasarruflu ve verimli kullanmazsak büyük bir problemle karşılaşmamız aşikar” şeklinde konuştu.

SULAMA YATIRIMLARI VE KASTAMONU’YA KATKILAR

Yumaklı, sulama yatırımları hakkında bilgi verirken, “3,4 trilyonluk yatırım, 11 bin su ve sulama tesisi aziz milletimizin hizmetine sunuldu” dedi. İçecek suyu, taşkın koruma yapıları ve atık su arıtma tesisleriyle Kastamonu’ya önemli katkılar sağlandığının altını çizen Yumaklı, “9 baraj, 8 gölet, 4 yeraltı depolaması tamamladık. Kastamonu’da 151 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaştık” diye ekledi. 137 tesisin toplamda 37 milyar lira yatırımla yapıldığını vurgulayan Yumaklı, bu barajın 30 milyon metreküplük depolama hacmi başta olmak üzere bölgenin tarımına ve kalkınmasına katkı sağlayacağını açıkladı.