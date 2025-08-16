Tarım Ve Orman Bakanı Yangınları Kontrol Altına Aldı

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ülke genelinde devam eden yangınlarla ilgili önemli bilgiler verdi. Yumaklı, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara, kara ve havadan yapılan yoğun müdahalelerin sonucunda; Mersin Anamur, Mersin Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Kocaeli Karamürsel yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.” diyerek, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı, bu yangınların ardından bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde ifadelerine yer verdi. Yangınların kontrol altına alınması, yerel halk ve ekosistem için sevindirici bir gelişme oldu.