Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı Açıklama Yaptı

TARIM SEKTÖRÜNDE YENİ FAALİYETLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığıyla mücadele kapsamında hayvan pazarlarının yeniden açılmaya başladığını belirtti. “Kapatmış olduğumuz hareketi engellemek için hayvan pazarlarını da aşılama oranı yüzde 85 üzerine çıkmış olan illerimizde açmaya başladık. Aynı şekilde 38 ilimizi açmıştık. Önümüzdeki hafta inşallah Erzurum’da, Kars’ta, Ardahan’da, Ağrı’da, Artvin’de ve Iğdır’da hayvan pazarlarını açacağız” dedi. Yumaklı, Bayburt’u ziyaret ederek valilikten bilgi aldıktan sonra, esnafı ziyaret etti ve AK Parti il Başkanlığı toplantısında partililere seslendi.

Bakan Yumaklı, tarım sektöründe büyük çabalar harcadıklarını ifade ederek, “Bu mücadele daha iyiye ulaşmak için, daha verimli üretim yapabilmek için, daha kaliteli üretim yapabilmek için” vurgusunda bulundu. Gıda arz güvenliğinin, ülkeler için bir milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu yine bir cümleyle ifade etmişti. Ben de söyleyeyim; güçlü Türkiye’nin yolu güçlü tarımdan geçer.” diye konuştu. Son 23 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu vurgulayarak, gerçekleri saptırmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Hayvancılık alanında gençlere seslenen Bakan Yumaklı, “Bütün bu söylediklerimi yapabilmek için, çok fazla etkiye maruz tarım sektörünü bütün bunlardan beri tutabilmek için üretim planlaması gerçekleştirdik.” dedi. Destekleme sistemlerinin ve kredi sistemlerinin bu planlamalara uygun hale getirildiğini belirtti. Bayburt’taki üreticilere ve iş bulmakta zorluk çeken gençlere seslenen Bakan Yumaklı, “Gelsinler, atalarının babalarının topraklarında kendi işlerinin patronu olsunlar.” dedi.

ŞAP HASTALIĞINA KARŞI AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Bakan Yumaklı, şap hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bir şap hastalığı, maalesef 1965’ten sonra ilk defa ülkemizde oldu.” ifadesinde bulundu. Şap Enstitüsü’nün yeni aşıyı geliştirdiğini belirten Yumaklı, “Aşılara başladık peyderpey.” dedi. Hayvan pazarlarını açmak için yüzde 85 aşılama oranına ulaşan illerde yeniden etkinlikler başlatıldığını ifade etti. Bayburt’ta da aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini aktararak, “İnşallah Bayburt’u da 15 gün içerisinde aşılamaları tamamlayarak hayvan pazarlarını açmış olacağız.” diye konuştu.