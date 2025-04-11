Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ekonomi Üzerine Konuştu

TOPLANTIDA TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ VURGULANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bab-ı Ali Toplantıları – Büyüyen Küresel Gıda Sorunu ve Türk Tarım Sektörünün Konumu, Geleceği” temalı toplantıda konuştu. Yumaklı, ana muhalefetin boykot çağrılarına karşı ekonominin bu tür eylemlere kurban edilmesinin doğru olmadığını belirtti. Yapılan toplantı, Beşiktaş’taki bir otelde düzenlendi ve burada tarım sektörünün önemine dikkat çekildi. Yumaklı, “Tarım sektörü milli güvenlik kadar, savunma sanayi kadar önemli” diyerek, tarımın ülkelerin stratejik bakışlarında yer aldığını ifade etti.

KÜRESEL GIDA SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Yumaklı, küresel iklim krizinin tarım sektöründeki etkilerine vurgu yaptı. “Küresel gıda sorunu ve Türk tarım sektörünün konumu üzerine görüş alışverişinde bulunacağız” dedi. Tarım ve orman sektörünün, gıda arzı ve güvenliğine katkısının yanı sıra sanayiler için de önemli bir girdi sağladığını aktardı. Tarımsal üretimde gıda arz güvenliğini sağlamanın önemli olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye’nin bu alanda kendini güçlü tutması gerektiğinin altını çizdi.

GELECEK PLANLARINI AÇIKLADI

Yumaklı, Birleşmiş Milletler’in 2050 yılı itibarıyla gıda üretimini %65 ile %70 oranında artırma çağrısına dikkat çekti. “Bu nedenle kıldan ince, kılıçtan keskin bir yol var” diyerek, “Bakanlık olarak toplam 165 bin personelle, gıda arz güvenliği için gerekli hususları yerine getiriyoruz” dedi. 2024 yılı sonu itibarıyla 32,6 milyar dolarlık tarım ürün ihracatı hedeflediklerini açıkladı. Yumaklı, “Çiftçiyi korumak ve tüketiciyi korumak bizim parolamız” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önemine değindi. Bu kapsamda 5 ana temel belirlediklerini ifade etti: Sürdürülebilir üretim, verimlilik, kaliteden ödün vermemek, kayıt altına alma ve gelirlerin tarım sektörüne geri dönüşü. 2024 itibarıyla bu planlamanın meyvelerini alacaklarını söyledi. Ayrıca, tarımsal üretimin teknolojik ihtiyacının önemine dikkat çeken Yumaklı, 2025 yılında bu konuda projeler geliştireceklerini belirtti.

EKONOMİK BOYUTUN ÖNEMİ

Ana muhalefetin boykot çağrılarına dikkat çeken Yumaklı, ekonominin bu tür siyasi hamlelere kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Dişimizle tırnağımızla bir yere getirmiş olduğumuz kazanımları kurban etmemeliyiz” diyen Yumaklı, gıda arz güvenliği ile ilgili sorunların herkesin etkilenmesine neden olabileceğini ifade etti. Bu konuda düşünmek ve çözümler üretmek gerektiğini belirtti.