Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye Yüzyılı’na vurgu yaptı

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA İLERİYE BAKIŞ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Artık geriye değil, milletçe hep ileriye bakacağız. Türkiye Yüzyılı, bir milletin yeniden doğuşunun adı olacaktır” diyor. İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bolu İl Başkanlığı’na yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Türkiye’nin tarihi bir eşikte bulunduğunu belirterek, “Artık emperyal güçlere boyun eğme mecburiyeti duymayan, oyun kurucu bir Türkiye var. Bununla beraber, kaostan nemalanmak isteyen mahfiller bir taraftan işlerinin başındalar. Bunlar, medyada, sanal dünyada, sokaklarda çıkardıkları gürültüye güvenerek milletimizi etki altına almanın hesabını yapmaktalar. Ama milletimiz olan biteni görüyor. Kendi içlerindeki bu kavganın sorumlusunu başkasına atmak isteyenleri görüyor” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ VE BİRLEŞİK BİR MİLET

“Biz milletimize güveniyoruz. Özüyle, sözüyle, yüreğiyle milletimiz buradadır. Türkiye 86 milyon vatandaşıyla, kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığı çağdaş, demokratik bir hukuk devletidir. Etnik, dil, din, mezhep, kültür farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir” diyen Bakan Yumaklı, Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Alevi’si, Sünni’si, işçisi, çiftçisi, memuru, esnafı ve girişimcisiyle bu topraklarda hepimizin aynı geminin yolcuları olduğunu vurguladı. “Birimizin acısı hepimizin acısı, birimizin iyiliği hepimizin iyiliğidir” diye ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin ‘Terörsüz Türkiye’ yolunda büyük bir dönemeçten geçtiğini belirtti ve “Bugün, her alanda ağırlığını ve gücünü artıran, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmayı kendisine amaç edinmiş bir Türkiye var” ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı’nın bir hayal olmadığını, aynı zamanda jeopolitik ve jeokültürel konumun milletimize dikte ettiği bir hedef olduğunu ifade eden Yumaklı, “Silahlı kuvvetlerimiz, teröre karşı etkin ve güçlü bir şekilde sürdürdüğü askeri operasyonlar sonucu, ayrılıkçı terör örgütünü sınırlarımız dışına süpürmüştür” şeklinde konuştu.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜ YERİMİZ

Türkiye Yüzyılı’nın önemli unsurlarından birinin tarım ve orman sektörü olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, “Gıda arz güvenliğini milli güvenliğin bir koşulu olarak görüyor, tarım politikalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz” dedi. Yumaklı, tarımsal hasılada dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada bulunduklarını vurgulayarak, üreticilerin alın terini korumaya yönelik adımlar atacaklarını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN YENİLİKLER

“Küresel ısınma ve iklim değişikliği, tarım ve orman sektörünü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Buna bağlı olarak güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir tarım sektörü için suyu merkeze alarak yeni bir üretim planlaması dönemini başlattık” diyen Bakan Yumaklı, tarımsal destekleme politikalarında önemli değişiklikler yaptıklarını aktardı. Hayvancılıkla ilgili de yeni projeler geliştirdiklerini açıklayan Yumaklı, “Proje kapsamında doğan her buzağı için yetiştiricilerimize ilave destek sağlayacağız. Bu projeyle, her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız” dedi.