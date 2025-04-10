Tarım Ve Orman Bakanlığı Denetim Sonuçları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DENETİM SONUÇLARINI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplumu güvenli gıdayla buluşturmak adına yaptığı denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Son gerçekleştirilen kontrollerde pek çok üründe insan sağlığını tehdit eden hileli üretimlerin yapıldığı belirlendi.

USULSÜZLÜKLER BELİRLENDİ

Denetim listesinde, yağ, yoğurt, peynir, pekmez, baharat ve şarküteri ürünlerinde önemli usulsüzlükler ortaya çıktı. Özellikle belirli köfte ürünlerinde dil ve baş eti ile, kıymalarda tek tırnaklı hayvan etinin kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, bazı baharatlarda yasaklı gıda boyaları gibi maddelere rastlandığı bildirildi.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VEREN ÜRÜNLER VE MARKALARI

Bu denetimlerle, insan sağlığına zarar verebilecek ürünler ve markaları hakkında detaylı bilgiler verildi.