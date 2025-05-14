Tarım Ve Orman Bakanlığı Denetim Yapıyor. HİLELİ ÜRÜNLER Tespit Edildi, Dikkat Edin!

DENETİMLER SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde 81 ilde denetimlerine devam ediyor. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler dikkatle inceleniyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri ve markalar, halkın bilgilendirilmesi için bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

LISTE YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, artan gıda hileleri karşısında önemli bir adım atarak “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden güncel bir liste yayınladı. Bu liste, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki ayrı kategoride sunuldu. Liste, 13 Mayıs itibarıyla güncellenip tüketicilerin dikkatine sunulmuş durumda.

ÜRÜNLERDE HİLELER VAR

Güncellenen listeye göre, baharatlar (gıda boyası kullanımı), etli ekmek, pide harcı, sucuk, tereyağı, lor, beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi birçok üründe hile yapıldığı saptandı. Özellikle yerel işletmelerdeki hileler, kamuoyuna duyuruldu. Baharatlardan etli ekmeğe kadar geniş bir yelpazede yayılan hileler, tüketicilerin güvenli gıda tercihlerinde zorluklar yaratıyor. İstanbul ve Bursa gibi şehirlerdeki bazı işletmelerin ürünlerinde bulanan sağlıksız detaylar, dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını sorgulatıyor.

SALONDAKİ SAHTEKARLIK

İstanbul Pendik’te yer alan “Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu” adlı işletme, etli ekmek ürününde et yerine kanatlı eti, kalp, karaciğer ve taşlık kullanıyor. Bu tür ürünlerdeki sahtekarlık, tüketicileri sağlıksız gıda ürünlerine yönlendirebiliyor.

PİDE HARCINDAKİ ARA MALZEMELER

Bursa’da bulunan “1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası” adlı işletmenin pide harcında deri dokusu, kanatlı eti ve taşlık tespit edildi. Bu tür sahtekarlıklar, özellikle pide gibi yaygın olarak tüketilen gıda maddelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TÜKETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri ve şeffaf açıklamaları, tüketicilerin daha bilinçli gıda tercihleri yapmalarına yardımcı oluyor. Ancak gıda sektöründeki hilelerin önlenmesi için her bireyin dikkatli olması ve güvenilir sertifikalı markaları tercih etmesi büyük önem taşıyor. Bakanlık, bu tür sahtekarlıkların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürecek ve halkı bilgilendirmeyi devam ettirecektir.