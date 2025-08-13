Haberler

Tarım Ve Orman Bakanlığı Denetim Yaptı

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara’da halk sağlığını tehdit eden toplam 23 bin 919 kilogram gıda maddesi ve 2 bin litre sıvı gıda materyalinin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor” denildi.

BOZULMUŞ VE ETİKETSİZ GIDA ÜRÜNLERİ

Açıklamada, Ankara Yenimahalle’de gerçekleştirilen denetimlerin Gıda Kontrol görevlileri ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yapıldığı belirtildi. Denetimler sonucunda ele geçirilen ürünler arasında 320 bin adet gıda etiketi de yer aldı. “Tespit edilen bozulmuş, niteliği değiştirilmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünleri ile etiketsiz ürünler incelenerek gerekli işlemler başlatıldı” ifadesi kullanıldı.

GÜVENİLİR GIDA İÇİN MÜCADELE

Bakanlık, “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize durmaksızın devam ediyoruz” açıklamasıyla, gıda güvenliği konusundaki kararlılığını vurguladı. Gıda denetimlerinin sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

