Tarım Ve Orman Bakanlığı Destekleme Ödemesi Aktarıyor

DEVLET DESTEKLERİ ÇİFTÇİLERE ULAŞIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 251 milyon 273 bin 225 lira tutarındaki destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatıracak. Bakanlığın sosyal medya kanalı üzerinden yapılan açıklamada, çiftçilere yönelik destekleme ödemeleri hakkında bilgiler verildi. Açıklamada, “251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” denildi.

Açıklamaya göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği için 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 102 milyon 606 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği için ise 17 milyon 635 bin 925 lira aktarılarak çiftçilerin hesaplarına geçecek. Bu ödemelerin tarımsal üretkenliği artırması hedefleniyor.