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Tarım Ve Orman Bakanlığı Etkinliği Yapıldı

BABA-ÇOCUK KAMPINDA KEYİF DOLU ANLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen baba-çocuk kampı, Bartın’da yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinlik, Balamba Tabiat Parkı’nda yer aldı ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt’un da aralarında bulunduğu 19 baba ve çocukları bu özel deneyime katıldı.

BABA VE ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ GÜNÜ

Etkinlik çerçevesinde, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen babalar, çadır kurarak çocuklarıyla beraber çeşitli eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi. Vali Nurtaç Arslan, kampa katılan babalara karanfil takdim ederek Babalar Günü’nü kutladı. Bu tür organizasyonların, baba çocuk ilişkisini güçlendirdiği ve doğa sevgisi aşılamaya yardımcı olduğu ifade edildi.

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