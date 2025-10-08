Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda Denetimlerini Yeniledi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DENETİM LİSTESİNİ YENİLEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine dair listesini 7 Ekim tarihinde güncelledi. Bakanlık, Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ve “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” başlıklarıyla guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlıyor. Son güncellemeye göre, 12 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası listeye alındı.

Peynir, Tereyağı ve Yoğurt Ürünlerinde Uygunsuzluk Tespit Edildi

Bakanlık açıklamasında; peynir ve tereyağında yağ oranlarının düşük olduğu, yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta bulunduğunu belirtti. Bakanlık, denetim sonuçlarını halkla paylaşarak tüketicileri uyarmayı ve hileli üretim yapan işletmelerin tespitini daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor. Tüketiciler, şüpheli ürünlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve güncel listelerin düzenli olarak takip edilebilmesi için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyuruları takip edebilecek.