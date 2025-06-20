Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda Listesi Açıklandı

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ BİR SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayından itibaren gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan işletmeleri kamuoyuna düzenli olarak açıklıyor. Son olarak 19 Haziran’da yayımlanan yeni listede dikkat çeken bir durum yaşandı. Baharat sektörünün önde gelen markalarından Arifoğlu’na ait bir takviye edici gıdada, etiketteki beyan edilen vitamin ve minerallerin bulunmadığı tespit edildi.

BENDEN GÜVENİLİR KAYNAK OLMADIĞI BELİRLENDİ

Bakanlığın gerçekleştirdiği denetimlerde, “Hamdard İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ahmet Arifoğlu” ismiyle piyasaya sürülen üründe, Vitamin C, B1, B2, B12 ve Kalsiyum Ekstratları içerdiği belirtilmesine karşın, laboratuvar analizlerinde bu maddelerin hiçbirine ulaşılamadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bakanlığın yayımladığı listede yer alan bir başka ürün ise, “Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi Arifoğlu” firma adıyla piyasaya sürülen “Öğütülmüş 1KG tatlı kırmızı biber” baharatında domates bulunmasıyla dikkat çekti.

Her iki ürün de bakanlığın denetleme listesinde yer alıyor. Bu durum, gıda güvenliği konusundaki denetimlerin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Bakanlığın düzenli olarak yaptığı açıklamalar, tüketicilerin bilinçlenmesine yardımcı oluyor.