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Tarım Ve Orman Bakanlığı, Hileli Ürünleri Açıklıyor

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın, 20 Haziran 2025 tarihiyle güncellenen son listesi internet sitesinde yayımlandı. Firmaların gerçekleştirdiği dolandırıcılıklar gerçekten dikkat çekiyor.

Daha önce de benzer gerekçelerle açıklanan Arifoğlu markasının vatandaşları yanıltmaktan vazgeçmediği ortaya çıktı. Arifoğlu’nun tatlı kırmızı biber ürününde biber yerine domates kullanıldığı belirlendi.

Listede yer alan üç farklı çay markası da dikkat çekiyor. Ebu Said, Akboz Gıda ve Seylon markalarının Seylan tipi çaylarında, renk koyulaştırmak amacıyla gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

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