Tarım Ve Orman Bakanlığı, İşlenmeyen Arazileri Üretime Kazandıracak

TARIM ARAZİLERİNİN YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir süredir atıl durumda kalan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için önemli bir çalışma başlatıyor. Ülke genelinde atıl arazilerin tespit edilmesi ve kiralanması amacıyla hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bu girişim, toprağını ekemeyen çiftçilere yeni fırsatlar sunmayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. 2024 üretim sezonu için 81 ilde Arazi Tespit Komisyonları oluşturulurken, yapılan çalışmalar sonucu 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar alanın işlenmediği tespit edildi. İtiraz süreleri tamamlandıktan sonra nihai listeler il ve ilçe bazında kamuoyuna açıklandı. Önümüzdeki yılın son çeyreğinde, daha önce tespit edilen işlenmeyen arazilere yönelik ikinci bir değerlendirme yapılacak ve ardından kiralama süreci başlayacak.

KİRALAMA SÜRECİNDE ÖNCELİKLER

Kasım 2025’te başlayacak olan arazi kiralama süreçlerinde öncelik, tarlanın bulunduğu köy ve çevresindeki çiftçilere, tarımsal kooperatiflere, birliklere, derneklere, vakıflara ve gönüllü kuruluşlara verilecek. Bu uygulamanın amacı, yerel üretimi artırmak ve küçük ölçekli çiftçilerin üretimden kopmasını engellemek. Aynı zamanda, kırsalda istihdamın güçlenmesi ve tarımsal birliklerin daha aktif hale gelmesi bekleniyor. İki yıl boyunca işlenmeyen arazilerin kiralanmasına ilişkin düzenleme, Danıştay 10. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ancak, mahkeme henüz bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı almadı. Bakanlık kaynakları, sürecin yönetmelik hükümleri çerçevesinde kesintisiz olarak devam edeceğini belirtiyor.

EKONOMİK KATKI VE KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl durumda olan arazilerin yeniden üretime kazandırılması ile birlikte tarımsal arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra yerel ekonomiye milyonlarca lira katkı sunulacağını öngörüyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle arazisini ekemeyen çiftçiler için yeni fırsatlar doğacak. Bu yaklaşım, yalnızca bir tarım politikası olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve göçü azaltma stratejisi olarak da değerlendiriliyor. İşlenmeyen arazilerin tekrar değerlendirilmesiyle genç çiftçilere iş imkanı sağlanacak, kırsaldaki üretim zinciri güçlenecek ve yerel istihdam artacak. Böylece, köyden kente göçü önlemesi amaçlanıyor.