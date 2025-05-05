Tarım Ve Orman Bakanlığı Kuş Göç Projesi

KUŞ GÖÇ HARİTALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki kuş çeşitliliğinin korunması ve göç eden kuş türlerinin yaşam alanlarının güvence altına alınması amacıyla “Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi”ni başlatacak. DKMP’den yapılan açıklamaya göre, göçmen kuşlar, her yıl binlerce kilometre seyahat ederek beslenme, üreme ve barınma gibi temel yaşam faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanlara ulaşma çabası içerisindeler. Bu zorlu yolculuk sırasında bazı bölgeler, kuşlar için kritik öneme sahip dinlenme ve geçiş noktaları olarak dikkat çekiyor. Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla üç kıta arasında bir geçiş köprüsü görevi görerek birçok kuş türü için yaşamsal önem taşıyan bir güzergah sunuyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, genel müdürlük olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına verilen önemi vurgulayarak, “Proje kapsamında oluşturulacak güncel kuş göç yoğunluk haritası, doğa koruma politikalarının geliştirilmesinde ve kuş türlerine yönelik tehditlerin azaltılmasında yol gösterici bir kaynak olacak.” şeklinde konuştu. Veri tabanı oluşturma, veri toplama ve yapay zeka destekli analiz çalışmaları ile birlikte kuş bilimine yönelik izlemelerin yapılabileceğini belirten Çokçetin, arazi çalışmalarının Genel Müdürlük bünyesindeki uzman personel tarafından bu yıl boyunca gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çokçetin, yeniden bu kapsamda personele gerekli teknik eğitimlerin verilmeye başlandığını belirtirken, arazi çalışmalarının yanı sıra geçmiş dönem kuş gözlemlerinin, ulusal ve uluslararası veri tabanları ile sivil toplum kuruluşlarından alınan bilgilerin de projeye dahil edileceği bilgisini paylaştı.