Tarım ve Orman Bakanlığı Tağşiş Listesi 21 Ağustos 2026 Açıklandı: Hangi Ünlü Sucuk ve Bal Markalarında Hile Var?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi yanıltan firmaları ifşa etmek için denetimlerde güncel taklit ve tağşiş listesini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 21 Ağustos 2026 itibarıyla güncellenen listede, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve ürünlerde sahtecilik yapan markalar tek tek açıklandı.