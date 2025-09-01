Tarım Ve Orman Destekleri Hibe Töreni

HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürüttüğü Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bakanlığa sunduğu projeler onaylandı. Bu bağlamda, hibe sözleşmelerinin imzalandığı bir tören düzenlendi. Sözleşmeler, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ile proje sahipleri arasında imzalandı.

DESTEKLENEN PROJELER VE HİBE MİKTARI

Yatırımların yüzde 0 sinin desteklendiği program kapsamında, hibe almaya hak kazanan 20 projeden ilk aşamada 16’sının sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan İl Müdürü Zayim, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2025 yılına kadar 614 projeye 135 milyon hibe desteği aktarılmış olup hayata geçirilen yatırımlar ile 2031 kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır. 2025 yılında uygulanacak 20 proje ile ilimiz tarımına 70 milyon lira civarında kaynak aktarılacaktır” ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMA HEDEFİ

Zayim, kırsal kalkınma projeleri ile kırsal alanda gelir düzeyinin artırılmasını, tarımsal pazarlama alt yapısının gelişimini ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. “Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yatırımcı ve üreticilerimizi destekliyor, sürdürülebilir bir tarım için çalışıyoruz. Uygulanan hibe desteği, tarım sektöründe verimliliğin artırılmasına ve modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunacak” dedi.

Zayim, hibe desteklerine hak kazanan yatırımcıların sözleşme sonrasında yatırımlarını tamamlayarak hibe desteğinden yararlanabileceklerini ifade etti ve projelerin yatırımcılara ve Denizli tarım ve hayvancılığına hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.