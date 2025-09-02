Tarım ve Orman Müdürlükleri Fiyat Denetimi Yaptı

DENETİMLER YAPILIYOR

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki fiyatları kontrol etti. Ekipler, özellikle temel gıda maddeleri ve birçok başka kalemde fiyat denetimi yaptı. Ayrıca ürünlerin alış ve satış fiyatları karşılaştırılmak suretiyle Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) üzerinden kayıt altına alındı.

ÜRÜN ETİKETLERİ KONTROL EDİLİYOR

Yapılan denetimlerin yalnızca fiyat kontrolü ile sınırlı kalmadığını aktaran yetkililer, ürünlerin etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumun da denetlendiğini ifade etti. Bu şekilde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

DÜZENLİ DENETİM AMAÇLANIYOR

Bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği kaydedilerek, amacın hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak olduğu vurgulandı.