Tarımda Girdi Fiyatları Yükselişte

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarının aylık yüzde 5,95, yıllık yüzde 29,02 oranında arttığını duyurdu. Çandır, Ocak ayı itibarıyla belirlenen aylık ve yıllık verilerin 2024 yılına göre daha düşük olduğunu belirtti. ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) değerlendirdiğinde, Ocak ayında aylık artışın yüzde 5,89 olarak belirlendiğine işaret etti. Çandır, “Bu rakam, endeksin ölçülmeye başladığı 2015 yılından itibaren Ocak ayları ortalamasının (3,99) oldukça üzerinde bir artış olarak ilan edilmiştir. Böylece Eylül ayından itibaren ilan edilen düşüşler, aylık göstergelerde son bulmuştur” şeklinde konuştu.

fiyat artışları ve ana kalemler

Çandır, Tarım-GFE’nin yıllık artışının yüzde 30,49 olduğunu belirtti. Bu yıllık rakamın, son 9 yılın Ocak ayları ortalaması (30,55) ile yakın bir seviyede olduğunu vurguladı. TÜİK’in açıkladığı tarımsal girdi fiyatları enflasyonunun, 10 yıllık Ocak ayı ortalamalarına göre aylıkta ciddi artışta bulunduğunu, yıllıkta ise ortalamasında yer aldığını ifade etti. Ocak ayı Tarım-GFE’nin alt kalemlerini değerlendirirken, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarının aylık yüzde 5,95, yıllık yüzde 29,02 oranında yükseldiğini kaydetti. Çandır, tohumda aylık yüzde 4,17, enerjide yüzde 4, gübrede yüzde 6,79, ilaçta yüzde 2,15, veteriner hizmetlerinde yüzde 32,87, yemde yüzde 2,79 ve diğer kalemlerde yüzde 19,79’luk artışları aktardı. Ocak ayında yıllık değişimlere bakıldığında, tohumda yüzde 50,09, enerjide yüzde 21,43, gübrede yüzde 27,77, ilaçta yüzde 21,66, veteriner hizmetlerinde yüzde 49,01, yemde yüzde 24,30 ve diğer kalemlerde ise yüzde 49,13 artış olduğunu belirtti.

yatırım ve maliyet dengesi

Çandır, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 5,56, yıllık yüzde 39,58 artış olduğuna dikkat çekti. Tarım-GFE alt kalemlerindeki değişimlerin, geçen yıl Eylül ayından itibaren düşüş eğilimi gösterdiğini, Ocak ayında ise yükselişe geçtiğini ifade etti. Çandır, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı tarımsal üretici fiyat endeksi Tarım-ÜFE’nin aylık yüzde 2,70 artış ile 10 yıllık Ocak ortalamasının (4,25) çok altında olduğunu, yıllıkta ise yüzde 29,89 ile 10 yıllık ortalamanın (24,43) üzerinde ilan edildiğini belirtti. Bu süreçte, genel eğilimin üretici aleyhine olduğunu vurgulayan Çandır, “Ancak Mayıs, Haziran ve Kasım aylarında bu durum üretici lehine değişti, Ocak ayında yeniden aleyhe seyretmektedir” dedi.

enflasyondaki dengesizlikler

Yıllık girdi maliyetlerinin üretici fiyatları artışından yüksek seyrettiğini aktaran Ali Çandır, “Üretici, Ocak ayında aylıkta ve yıllıkta aleyhte bir durum yaşamıştır. Aylıkta ve yıllıkta üretici fiyatlarının, tarımsal girdi fiyatlarından belirgin şekilde yüksek seyretmesi sürdürülebilirlik açısından önemlidir” şeklinde değerlendirme yaptı. Yurt içi ve yurt dışı üretici enflasyonlarının tarım sektörünü dolaylı olarak etkilediğini belirten Çandır, yurt dışı üretici enflasyonu YD-ÜFE’nin Ocak’ta aylık yüzde 2,01, yıllık yüzde 20,47 arttığını, yurtiçi üretici enflasyonu Yİ-ÜFE’nin ise aylık yüzde 3,06, yıllık yüzde 27,20 olarak yükseldiğine vurgu yaptı. Çandır, üretici düzeyindeki gıda kaleminin aylık yüzde 4,31, yıllık yüzde 37,23 arttığını vurguladı. “Bu durum, Ocak ayında tarıma dayalı imalat sanayiindeki enflasyonun, tarımdan daha yüksek seyrettiğini göstermektedir” dedi.

tüketici enflasyonu verileri

Ocak ayı üretici enflasyonlarına karşılık, tüketici enflasyonu TÜFE’nin aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 arttığını kaydeden Çandır, “Son 10 yılın Ocak ayı ortalamalarının aylıkta yüzde 2,24 ve yıllıkta yüzde 16,93 olduğu göz önüne alındığında manşet enflasyonun hala ne kadar yüksek olduğu anlaşılabilir” dedi. Tüketici tarafındaki gıda enflasyonunun Ocak ayında aylık yüzde 3,86 ve yıllık yüzde 41,76 arttığını belirten Çandır, “İşlenmemiş gıda enflasyonu Ocak’ta aylık yüzde 2,66 ve yıllık yüzde 44,17 düzeyinde ilan edildi. Yaş meyve sebze enflasyonu ise aylık yüzde 3,41 ve yıllık 62,14 artış göstermiştir. Tüketici tarafındaki bu veriler, üreticilerin maruz kaldığı yıllık enflasyonun üzerinde bir tüketici enflasyonu olduğunu göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.