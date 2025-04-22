Tarımda Girişimcilik Programı Başladı

GENÇLERE YENİ GİRİŞİMCİLİK FIRSATLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin tarım sektöründeki girişimçilik ve yenilikleri desteklemek için “Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı”nı başlattı. Program, Hüyük Gençlik Kampı’nda başladı ve ilk aşama olarak 50 kişiye eğitim verilmeye başlandı. 18-30 yaş arasındaki genç girişimcilerin katılabildiği bu programda, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi konularda yenilikçi fikirler öne çıkıyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMAÇLARI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, programın açılış gününde eğitim alan gençlerle bir araya geldi. Efendioğlu, “Programımız özel olarak gençlere tarım ve zirai girişimciliği anlatmak. Program hem pratik hem de teorik bilgi vermek için dizayn edildi” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden katılan gençlerin tarım girişimciliği ile alakalı teknik beceriler kazanma fırsatı elde ettiğini belirtti. Eğitim kampında, sulama ve ilaçlama teknikleri gibi uygulamaları bizzat deneyimleme imkanı sunuluyor.

HEDEF BİN GENCİ TARIM GİRİŞİMCİSİ YAPMAK

Programın pilot uygulama aşamasına ilişkin bilgiler veren Efendioğlu, “Şu anda 50 kişilik bir grup eğitim almakta. Daha sonra bir başka 50 kişilik grup daha katılacak, bu şekilde 100 kişilik bir pilot grup oluşturuyoruz. Bu katılımcılardan elde edeceğimiz geri dönüşler sayesinde programda yapacağımız güncellemeler ile 12 ay boyunca programımızı aktif tutmayı planlıyoruz. Hedefimiz, programımız dahilinde 1000’den fazla genci tarım girişimcisi konumuna getirmek” dedi.