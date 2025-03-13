Tarımda Kadın Eli Projesi Protokolü İmzalandı

TOBB DÜZCE KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE PROTOKOL İMZALANDI

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen Tarımda Kadın Eli Projesi çerçevesinde, Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Düzce Valiliği’nde gerçekleştirilen törene Düzce Valisi ve MARKA Dönem Başkanı Selçuk Aslan, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu katıldı.

ERDOĞAN BIYIK’TAN DESTEK MESAJI

Protokolün özellikle kadın girişimcilere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan Bıyık, “Bilinçli üreticiler ile tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve ekonomik değeri yüksek olacak” ifadesini kullandı. İmzalanan protokol ile, kadınların tarımsal girişimcilik faaliyetlerinde yer alabilmeleri için markalaşma, pazarlama ve girişimcilik eğitimleri düzenlenmesi planlanıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME AMAÇLANIYOR

Bu proje ile, bölgede tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi sektöründe kadın girişimci sayısının artırılması hedefleniyor. Protokol kapsamında, ürün tasarımı ve yönetimi, pazar ve rakip analizi, satış ve pazarlama teknikleri gibi çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca, sosyal medya yönetimi, e-ticaret, markalaşma, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal yönetim, girişimcilik destekleri ve hibe programları, proje hazırlama eğitimleri de bu kapsamda gerçekleştirilecek.