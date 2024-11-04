“Tarımda Su Tasarrufuna Borulu Sistem İle Destek”

DEVLET SU İŞLERİNDEN YENİ SULAMA PROJELERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda su tasarrufunu artırmak ve sulama alanlarını genişletmek için önemli bir projeye başlamaktadır. Yeni sulama projelerinde borulu sistemlerin yaygınlaştırılması hedeflenirken, mevcut eski sulama sistemlerinin de modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu projeyle gelecek yıl 120 bin hektar alan sulamaya açılacak ve toplam sulama alanı 7,32 milyon hektara ulaşacak. Böylece tarımda su kayıplarının azaltılması ve daha verimli bir sulama sağlanması amaçlanıyor.

SULAMA ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri tarafından uygulanacak olan projelerle, sulama alanlarının genişletilmesi ve suyun verimli kullanılmasına dair tedbirler alınmaya devam edilecek. Eski kanal ve kanaletli sulama sistemleri, kapalı sistem borulu sulama sistemlerine dönüştürülecek. Bakanlığa ait verilere göre, geçen yıl sonu itibarıyla toplam depolama tesislerinin sayısı 1744’e, DSİ tarafından işletmeye açılan sulama tesislerinin sayısı ise 3 bin 131’e ulaşmış durumda.

Yapılan açıklamalara göre, yatırım programında toplam 89 sulama tesisini kapsayan 261 bin hektarlık sulama alanında yenileme çalışmaları devam etmekte ve yaklaşık 950 bin hektar alanda ise projelerin planlama aşamaları sürüyor. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yeni projelerinde borulu sistem ile inşa edilmesi ve eski sulama sistemlerinin yenilenmesiyle birlikte, borulu sulama sistemlerinin oranının artırılması planlanıyor. Bu sayede tarım alanında önemli miktarda su tasarrufu sağlanacak.

ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI

Projenin en dikkat çekici yönü, atık suların sulamada yeniden kullanılması için araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesidir. Bu çalışmalar, sulama suyundan elde edilecek olup, özellikle yağmur suyu hasadı ve bu suyun sulamada kullanılmasıyla ilgili yeni araştırma ve geliştirme faaliyetleri başlatılacak. Bu adımlar, su tasarrufu adına atılacak en önemli adımlar arasında yer alıyor.