Tarımda Yapay Zeka ve Verim Artışı

TARIMDA YAPAY ZEKA VE ZİRAİ DON KONUSU GÜNDEME GELDİ

Türkiye’de nisan ayında etkili olan “zirai don”, İstanbul’da düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi’nde de önemli bir konu haline geldi. Endüstri Mühendisi Emrah İnce, yapay zeka desteği ile zirai donun etkisinin azalacağını ve tarımda verimin artacağını dile getirdi. Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Future AI Summit’25, 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Panelde tarım ve yapay zeka üzerine uzmanlar bir araya geldi.

PANELDE YAPAY ZEKA VE FİNANSAL DESTEK MASAYA YATIRILDI

Etkinlikte, yapay zekanın tarım teknolojilerindeki yaygınlaşması üzerine finansal destek ve teknolojik okuryazarlık konuları tartışıldı. Moderatörlüğünü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu’nun üstlendiği panelin katılımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ankara Ofis Direktörü Mehmet Üvez, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Ersin Güdücü, Türk Dünyası Tarım Birliği Başkanı Doğan Başaran ve Yeni Çiftçi Platformu Kurucusu Emrah İnce yer aldı. İnce, yapay zekanın tarımda verimi artırabileceğini vurguladı.

GENÇLERİ TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEK FIRSATLAR

Panelde yapılan değerlendirmelerde, tarım alanında yapay zekanın daha fazla yer alacağına dikkat çekildi. Emrah İnce, yapay zekanın, don ve benzeri sorunlarla mücadelede önemli fırsatlar sunacağını belirtti. Teknolojinin doğuracağı yeni olanakların gençlerin tarıma olan ilgisini artıracağını ifade eden İnce, “Çiftçi kadınların sağladığı verim artışının yapay zeka desteğiyle daha da yükseleceğini” belirtti. Yapay zeka ile nesnelerin interneti teknolojisinin çiftlik yönetiminde kullanılabileceğini söyledi.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ VE YAPAY ZEKA

Emrah İnce, tarımsal don olaylarına ilişkin olarak yapay zekanın sağladığı destek ile zamanında müdahale imkanı sunacağını dile getirdi. “Don felaketi, dondan korunmanın çok çeşitli reçeteleri var” diyen İnce, karar destek sistemlerinde yapay zekanın etkisini vurguladı. Yapay zeka, gübreleme ve sulama programları gibi alanlara entegre olmaya başladığını belirten İnce, “Farm Management System” (Çiftlik Yönetim Sistemi) ile entegre olarak çiftliklerin yönetilmesine olanak tanıyacağını ifade etti.

GENÇLEŞME ZORUNLULUĞU

Emrah İnce, tarımda nüfusun yaşlanmasının ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti. Gençleşmenin artık gereken bir konu olduğuna dikkat çeken İnce, teknoloji ile tarımda sunulan fırsatların gençlerin bu alana olan ilgisini artıracağını söyledi. “Tarımda gençleşmek bir zorunluluk” diyen İnce, yeni neslin teknolojiye olan ilgisinin tarım sektöründe devrim yaratabileceğini ifade etti.

KADIN ÇİFTÇİLERİN VERİM ARTIRIMI

Tarım yapan kadınların, verimi yüzde 15-20 oranında artırdığını belirten İnce, yapay zekanın, çiftçi kadınların sayısını daha da artıracağını belirtti. Türkiye’de yaklaşık 220 bin kayıtlı çiftçi kadının bulunduğunu aktaran İnce, bu kadınların olduğu çiftliklerde verim artışının daha yüksek olduğunu vurguladı. “Kadın çiftçilerimiz çok daha çalışkan ve istekli. Yapay zeka uygulamaları, kadın çiftçilerin verimini artıracak” diyerek sözlerini tamamladı.