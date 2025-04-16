Tarımdan Mağdur Çiftçilere Destek Gerek

ÇİFTÇİLERE DESTEK GEREKEN BİR KONU

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don nedeniyle sıkıntı çeken çiftçilere desteklerin acilen verilmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, “Bir yıl sonra verilirse anlamı yok. Çiftçi borçlarının ertelenmesinde bir yıl bizi memnun etmez” dedi. Bayraktar, zirai don hasarının etkilerini görmek amacıyla Sakarya’nın Pamukova ve Geyve ilçelerini inceledikten sonra Bursa’nın İznik ilçesindeki bahçeleri de gezdi. İznik’te mağdur olan çiftçilerle sohbet eden Bayraktar, kış aylarının yağışsız geçtiğini belirterek, nisanda gelen yağışın kısa sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, bahçelerin 3-4 gün boyunca don gördüğünü ve bunun son yıllarda karşılaşılan büyük bir olay olduğunu dile getirdi. Bazı bölgelerde don riskinin halen devam ettiğini de sözlerine ekledi.

MAĞDUR ÜRETİCİLERİN DURUMU

Tarım sektöründe çiftçilerin ciddi şekilde mağdur durumda olduğunu aktaran Bayraktar, “Herkes emek veriyor, ancak bu emekler bir gecede yok oluyor” şeklinde konuştu. Tarımın doğal afetlere açık bir üretim alanı olduğunu belirten Bayraktar, dolu, don ve hortum gibi risklerin sıkça yaşanabileceğine dikkat çekti. TARSİM’e kayıtlı üretici sayısının yetersiz olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Devlet desteği var ama primler yüksek, bu yüzden çiftçiler yaptırmıyor. Kayıt dışı kalan kesim ise ciddi anlamda mağdur olacak ve bu kesime yardım sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BİR YIL ERTELEME YETERSİZ

Üreticiye acilen destek sağlanması gerektiğini söyleyen Bayraktar, aksi takdirde tarım göçünün artacağını ve gençlerin tarımda tutulamayacağını belirtti. 65 ilde don hasarı yaşandığını ve çiftçilerin büyük bir sıkıntı içindeki olduğunu vurguladı. Özellikle bazı ağaçların gelecek yıl da meyve veremeyeceği gerçeğini hatırlatarak, “Banka borçlarının yapılandırılması çok önemli. Borç ertelemesi bir yıl olmakla kalmamalı, birkaç yıla yayılmalı” dedi. Üreticilerin yeni bir krediye ihtiyaç duyduğunu ve bunun için bir fon oluşturulmasının gerekli olduğunu söyledi.

DESTEKLERİN HIZLA ULAŞMASI GEREKİYOR

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretim maliyetlerinin karşılanması için başlattığı destek çalışmalarına da değinerek, “Bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çiftçilerin acilen yardıma ihtiyacı var. Destekler hızla ulaşmalı, bir yıl sonra verilirse hiç anlamı yok” şeklinde konuştu. SGK primlerini ödemekte zorlandıklarını ve hazineden primlerin aşağıya çekilmesi için yardım beklediklerini ifade etti. Bayraktar, İznik’teki hasar gören meyve bahçelerindeki incelemelerine devam etti.