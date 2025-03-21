Tarımsal Destek Ödemeleri Başlıyor: Detaylar

TARIMSAL DESTEKLERİN BİLECİK’E ETKİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere sağladığı desteklerle tarımsal faaliyetleri teşvik ediyor. 2024 yılı hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi kapsamında Türkiye genelinde toplam 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 TL’lik destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu girişim, üreticilerin mali yüklerini hafifletmeyi ve tarım sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

BİLECİK’TE ÜRETİCİLERİN DESTEĞİ

Bilecik’te, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın yaptığı açıklamaya göre, 2 bin 598 üreticiye toplamda 69 milyon 54 bin 732 lira 58 kuruş ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Bu durum, yerel tarım ekonomisini iyileştiriyor ve üreticilerin daha güçlü bir destek almasını sağlıyor.