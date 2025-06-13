Tarımsal Don İnceleme Komisyonu, Hasar İnceldi

ZİRAİ DON OLAYI İNCELENİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce’de fındık, Sakarya’da ayva ve üzüm bahçelerini etkileyen zirai don olayının sonuçlarını incelemek amacıyla çalışmalara başladı. Bu komisyon, nisanda yaşanan zirai donun ardından üreticilerin yaşadığı zararların tespiti ve benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kuruldu. Komisyon, Kaynaşlı ilçesinde 650 rakımlı Tavak köyünde detaylı incelemelerde bulundu.

Komisyon üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun’dan bilgi aldı ve çiftçiler ile ziraat odaları temsilcileriyle görüşerek bahçelerdeki son durumu değerlendirdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce’deki tarımsal ve ekonomik açıdan önemli fındık bahçelerini yerinde incelediklerini ifade etti. Bölgede 800 ve üzeri rakımlarda bahçelerin bulunduğu, özellikle 400 rakımın üzerindeki alanlarda hasarın ciddi boyutlara ulaştığını belirten Korkmaz, “Bu yıl zaten ürün yok fakat ağaçların dallarında da hasarlar ciddi. Bunların ciddi şekilde önümüzdeki yıllara hazırlanması gerekiyor.” dedi.

Korkmaz, bölgedeki fındıkla ilgili sorunları aktarıp, “Bölgede çok ciddi sorun var. Özellikle 400 rakımdan başlayıp, 600 ve 800’lü rakımlara çıkıldığında yüzde 100 oranında hasar var. Bu çok ciddi bir durum. Düzce’de tarımda hakim bitki fındık. Yüksek kesimlerin coğrafi yapısı da fındığa çok uygun.” ifadelerini kullandı. Komisyon raporunda durumun ciddiyetini vurgulayacaklarına dikkat çeken Korkmaz, çiftçilerin bilgilendirilmesi ve bahçelerin önümüzdeki döneme hazırlanması için aktif bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İncelemelerin ardından komisyon üyeleri, Düzce, Bolu ve Sakarya illerinin Tarım ve Orman İl Müdürleri, TARSİM bölge yetkilileri, ziraat odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti başkanlarının katıldığı bir değerlendirme toplantısına katıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın da yer aldığı toplantıda, zirai don olayından kaynaklı ürün kaybının yaşatacağı ekonomik kayıplar ve alınması gereken önlemler ele alındı. Ardından Sakarya’ya giden komisyon üyeleri, Geyve ilçesinde ayva ve Pamukova ilçesinde üzüm bahçelerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı ve çiftçilerle görüştü. Komisyona, AK Parti ve CHP Sakarya milletvekilleri ile yerel yöneticiler de eşlik etti.