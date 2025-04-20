Tarımsal Dondan 63 Bin Dekar Etkilendi

IZNIK’TE ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ALANLAR TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, İznik’te zirai dondan etkilenen yaklaşık 63 bin dekar alanın olduğunu açıkladı. Gümen, hasar tespit çalışmaları tamamlandığında, üreticilerin İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurarak hasar tespitinde bulunmalarını istedi. “Gerekli tespitler yapıldıktan sonra ödemeler de yapılır” dedi.

ÜRETİCİLER HASAR ORANLARINI BEKLİYOR

Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret eden Ahmet Gümen, Kaynarca Mahallesi’ndeki meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Burada Vali Erol Ayyıldız, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ile milletvekilleri Ayhan Salman ve Müfit Aydın ona eşlik etti. Meteorolojinin don uyarısının ardından sahada olan ekiplerin, hasar oranlarını belirlemeye çalıştığını ifade eden Gümen, “Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde yüzde 100 hasar var. Bu birkaç gün içerisinde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.” şeklinde konuştu.

TARSİM İLE DESTEK AÇIKLAMASI

Tarım Sigortası kapsamında üreticilerin zararlarının karşılanacağına dikkat çeken Gümen, “TARSİM, don kapsamını alan üreticilerimizin tüm hasarlarını yaklaşık 20 gün içerisinde ödeyecek. Poliçe yaptırmamış olan üreticilerimize, Sayın Bakanımız tarafından yapılacak olan destek açıklamasından sonra, ÇKS kaydı olan herkese destek verilecek.” dedi. Hasar oranları belirlendikten sonra nakit ödemelerin gerçekleştirileceğini de ekledi.

GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanacağını belirterek, “Çiftçilerimizin taleplerini dinledik ve çözüm için gerekli adımları ivedilikle atacağız. Tarımın başkenti Bursa’da hiçbir üreticimizin yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz.” diyerek durumu vurguladı. Zarar gören üreticilerin yanlarında olduklarını ifade etti.