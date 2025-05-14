Tarımsal Gelişmeler İçin Önemli Kararlar Alındı

TARIM ORMAN ŞURASI’NDA ALINAN KARARLARIN ÖNEMİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası’nın değerlendirmeleri sonucunda 86 kararın sonuç bildirgesinde yer aldığını bildirdi. Yumaklı, “Bu çalışmaların tamamı, politika setimiz için her zaman başvuracağımız önemli kaynak olacaktır.” dedi. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşma yaptı. Türkiye’de tarım ve gıda ekonomisinin geçici ya da dışsal risklere karşı dayanıklı hale geldiğini belirten Yumaklı, ülke topraklarının yüzde 80’inde yürütülen faaliyetlerden sorumlu bir Bakanlık olduğunu vurguladı.

DÜZENLEMELER VE ÜRETİM PLANLAMASI

Yumaklı, Bakanlık olarak son dönemde birçok önemli düzenleme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Tarımımız için hayati önemdeki üretim planlaması sürecini başlattık. Bütün üretim alanlarının kayıt altına alınmasından işlenmeyen tarım arazilerinin değerlendirilmesine kadar birçok alanda önemli mesafe katettik.” dedi. Bu düzenlemeler sonucunda bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını belirten Yumaklı, hayvancılıkta yeni bir yol haritası oluşturduklarını, bununla birlikte hayvan varlığının artış sürecine girdiğini aktardı. Çiftçilerin, küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha az hissetmesi amacıyla sulama yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Yumaklı, güvenilir gıda çalışmalarının önemine de vurgu yaptı.

ORMAN KORUMA VE TEKNOLOJİK ÖNLEMLER

Yumaklı, ormanların yangınlara karşı korunması için hava ve kara unsurlarını güçlendirdiklerini ifade etti. Teknoloji ve yapay zeka kullanarak aldıkları tedbirlerle dünya tarihinin en sıcak yazını ormanlar için büyük bir tehlike olmadan geçirdiklerine dikkat çekti. İklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaşlar ve kırılgan tedarik zincirlerinin gıda arz güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaştığını belirten Yumaklı, tarım ve gıdanın küresel ölçekte daha stratejik bir konuma geldiğini ve bunun Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi.

GELİŞMELERİN GELECEK YÜZYILI FORMÜLE ETMEK İÇİN ÖNEMİ

Yumaklı, Türkiye’nin bu küresel ihtiyacın çözüm ortağı olacak nadir ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, dünyadaki değişimleri iyi algılayıp buna adapte olmanın gerekliliğini vurguladı. Tarım, orman ve su sektörlerindeki dönüşümü yakalamak için geleceği bugünden planlamak gerektiğini belirtti. “Artık yeni bir vizyon ortaya koymanın gerekliliği ile 4. Tarım Orman Şurası sürecini eylülde başlattık.” diyen Yumaklı, şurada 87 üniversiteden 288 akademisyen, 234 STK ve 687 uzman personelin katılımıyla toplamda 1597 üye yer aldığını açıkladı. Atölye çalışmaları ile sorunları birlikte ele aldıklarını ve çözüm yollarını aradıklarını ifade eden Yumaklı, şurada ortaya konan 373 hedef ve 2 bin 977 stratejinin ardından 86 kararın alınmasının önemli olduğunu söyledi. Alınan kararların, “vizyonumuzun temelini oluşturacaktır.” şeklinde sonlandırdı.