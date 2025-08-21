Haberler

TARİŞ Üzüm Başkanından Pazar Uyarısı

ÜZÜM FİYATLARINA GELEN TEPKİLER

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, üzüm fiyatlarına gelen eleştiriler hakkında “Yabancı diyor ki Türk üzümü size göre ucuz, bize göre pahalı. Şu an en büyük sorunumuz pazarımızı kaybetmemek” şeklinde açıklama yaptı. TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı, Manisa’da Ticaret Borsası’nda düzenlenen üzüm sezonu açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz üzüm alım törenine katıldı.

PAZARDAKİ RAKİPLER

Şen, fiyatlara yönelik değerlendirmesinde global bir bakış açısının önemine vurgu yaptı, rakip ülkelerin pazara girmeye başladığını belirtti. “Şu an rakibimiz dediğimiz Çin, İran, Özbekistan 2 bin 200 dolara üzüm satıyor. Yabancı diyor ki Türk üzümü size göre ucuz, bize göre pahalı. Bu da bizi pazarda sıkıntıya sokuyor” diye ifade etti.

FİYAT AÇIKLAMALARI VE ÜRETİCİLER

Şen, en büyük sorunlarının pazarlarını kaybetmemek olduğunu ve bunun için yoğun çaba gösterdiklerini de ekledi. Bu yıl TARİŞ, 7 numara üzüm için geçen yıl belirlediği 100 TL olan fiyatı 9 numarada 120 TL olarak açıkladı. Ancak bu fiyatın üreticileri memnun etmediği gözlemlendi.

