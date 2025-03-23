Tarkan’dan Ekrem İmamoğlu Yorumları: Haksızlık ve Hukuk Vurgusu

TARKAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine ünlü şarkıcı Tarkan’ın görüşleri dikkat çekti. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. “Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi” diyen Tarkan, çeşitli konulardaki duyarlılığını ifade etti.

HAKSIZLIKLARA KARŞI SES YÜKSELİYOR

Tarkan, “Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi” diye belirtti. Şarkıcı, son dönemlerde yaşanan haksızlıklar ve hukuksuz yargılamalara da dikkat çekerek, insanların demokrasiye yönelik ilgisinin arttığını vurguladı.

UMUT VERİCİ BİR BİRLİK OLMAK

“Haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor” diyen Tarkan, mutlak bağımsızlığın sağlanması için birlik olmanın önemine değindi. “Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.