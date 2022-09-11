Tarkan: Dün gece ne oldu öyle?

Megastar Tarkan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle verdiği konser hakkında konuştu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde konser veren Tarkan yaptığı açıklamada, “Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz” diye konuştu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan, konser verdi.

Gündoğdu Meydanı’nda konser veren Tarkan, ücretsiz açıkhava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.

Megastar yaptığı paylaşımda şu mesajı yayınladı:

“Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir

Dün gece ne oldu öyle?

Ne yaptık biz öyle?

Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz

Vay be…

Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımmm

Enerjiniz, coşkunuz müthişti.

Hiç unutmayacağım bu konseri.

Sizi seviyorum”