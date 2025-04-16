Tarkan’ın Annesi Neşe, Rize’li

NEŞE TEVETOĞLU’NUN YAŞAM HİKAYESİ

“Neşe Tevetoğlu kimdir?” sorusu, Tarkan hayranları tarafından sıkça merak ediliyor. Medyadan uzak durmayı tercih etse de, Tarkan’ın başarısında büyük etkisi bulunan Neşe Tevetoğlu, sevgi dolu bir anne figürü olarak biliniyor.

RİZE KÖKENİ VE AİLESİ

Neşe Tevetoğlu, Rize kökenli bir aileden geliyor ve uzun yıllar boyunca Almanya’da yaşamış. Eşi Ali Tevetoğlu ile birlikte göç ettikleri Almanya’da, ailelerini büyütmüşler. Tarkan Tevetoğlu, çiftin en bilinen çocuğu olarak öne çıkıyor. Neşe Tevetoğlu’nun tam yaşı medyada net bir şekilde verilmemiş olsa da, 2025 yılı itibarıyla 80’li yaşlarının başında olduğu düşünülüyor. Ailesine hayatını adamış olan Tevetoğlu, özellikle Tarkan’ın çocukluk ve gençlik dönemlerinde ona büyük destek sunmuş ve kariyerini şekillendirmesinde önemli bir rol oynamış.