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Tarkan’ın Annesi Neşe Tevetoğlu Vefat Etti

ÜNLÜ ŞARKICININ ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haber, Hürriyet’in aktardığına göre, Tarkan’ın Almanya’da bulunduğu Avrupa turnesi sırasında ulaştı. Tarkan, bu haberi aldıktan hemen sonra İstanbul’a döndü.

SON YOLCULUK İSTANBUL’DA

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Tarkan ve ailesi, bu zor günlerinde sevenlerinin desteğini hissediyor.

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