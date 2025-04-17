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Tarkan’ın Annesi Neşe Uğurlanıyor

NEŞE TEVETOĞLU’NA VEDA

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), Maltepe Cumhuriyet Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre tedavi gördüğü hastanede yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ İCRA EDİLİYOR

Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii’nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı’na defnedilecek.

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